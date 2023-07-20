В Новошешминском районе Татарстана проверили места скопления чаек для выявления птичьего гриппа

В Новошешминском районе Татарстана специалисты проверили места скопления чаек на прудах и свалках. Они провели мониторинг падежа птицы и отобрали патологический материал для проведения лабораторных исследований на выявление птичьего гриппа, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

— Данные мероприятия проводятся в целях предотвращения болезни на территории республики. В этом году распространителями болезни служат в основном чайки, а не дикие утки, как было раньше. Опасность перехода болезни на чаек объясняется их хорошей адаптацией к жизни в условиях крупных населенных пунктов, где они способны добывать пропитание на свалках и полигонах бытовых отходов, — рассказал председатель Госкомитета Татарстана по биоресурсам Федор Батков.

При обследовании водных объектов района специалисты не смогли обнаружить скопление чаек. Свалка закрыта и рекультивирована.



realnoevremya.ru (архив)

В конце мая в соседнем с Татарстаном регионе разрешили охотиться на чаек и крачек. Соответствующее решение приняли депутаты Госсовета Удмуртии. Уточняется, что законопроект разработан с целью снижения рисков возникновения заразных болезней охотничьих ресурсов.

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Айрат Назипов