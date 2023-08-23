В Татарстане отработали алгоритм противодействия птичьему гриппу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Арском районе Татарстана отработали алгоритм противодействия птичьему гриппу. Об этом сообщили в Госкомитете республики по биоресурсам.

Тренировка началась с осмотра спецтехники, где были представлены УАЗы, дезинфекционные установки Комарова на базе ГАЗ-53 и КАМАЗа, автосамосвал по утилизации биологических отходов, ветеринарные машины в полной комплектации с ранцевым опрыскивателем.

— В ходе практической части учений специалисты выполняли задачи по разработке проектов документов по установлению и отмене ограничительных мероприятий (карантина), планированию мероприятий по предупреждению возникновения, недопущению распространения и ликвидации эпизоотического очага гриппа птиц, проведено развертывание штатных технических средств для дезинфекции, — рассказали в пресс-службе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

К ликвидации очага в рамках командно-штабной тренировки были привлечены ответственные службы, оснащенные современным оборудованием, позволяющим провести необходимые диагностические, а также ликвидационные мероприятия в полевых условиях.

Месяц назад в Новошешминском районе Татарстана специалисты проверили места скопления чаек на прудах и свалках. Они провели мониторинг падежа птицы и отобрали патологический материал для проведения лабораторных исследований на выявление птичьего гриппа. При обследовании водных объектов района специалисты не смогли обнаружить скопление чаек.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов