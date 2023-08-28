Вахитовский райсуд Казани опроверг отсутствие условий для маломобильных граждан

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Вахитовском районном суде Казани опровергли сообщения об отсутствии доступной среды для маломобильных групп населения, сообщили в пресс-службе суда.



Такая реакция последовала на сообщения, опубликованные в минувшие выходные в СМИ и социальных сетях. Видео сняла женщина, пришедшая на заседание с 14-летним сыном, имеющим инвалидность — у него ДЦП, атония (отсутствие нормального тонуса скелетных мышц), он передвигается на коляске. По сообщениям СМИ, мать в одиночку воспитывает троих детей, двое из которых инвалиды. Семья судится с казанским исполкомом за жилье, сын-подросток должен был присутствовать на заседаниях.

Женщина в сообщении указала, что кнопка с помощью которой инвалиды вызывают сотрудников, не работала, а охранник не смог поднять коляску.

— К сожалению, действительно, маломобильный гражданин спускался по лестнице самостоятельно в присутствии матери и по ее инициативе. Здание суда оборудовано средствами доступности для маломобильных групп населения, но по неизвестным причинам мама гражданина ими не воспользовалась. Информация о наличии указанных средств имеется у приставов по ОУПДС, находящихся при входе в суд. Также данные средства находятся в зоне видимости посетителей суда, — сказано в сообщении Вахитовского районного суда.

В пресс-службе указали, что специальное подъемное устройство, с помощью которого осуществляется подъем маломобильных групп на первый этаж, как и кнопка вызова для оказания помощи, находятся в рабочем состоянии:

— После нажатия кнопки работники аппарата суда и судебные приставы оказывают всю необходимую помощь по доступу в здание и перемещению внутри него.

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Маргарита Головатенко