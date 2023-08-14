КАМАЗ спрогнозировал рост продаж тяжелых грузовиков до 120 тысяч в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

На КАМАЗе продажи тяжелых грузовиков по итогам года ожидаются на уровне 120 тысяч единиц, сообщил генеральный директор предприятия Сергей Когогин в кулуарах форума «Армия-2023».



По его словам, рынок вырос выше ожидаемого:

— Это вообще аномально большой рынок за последние 15 лет, по-моему, где-то на уровне 2012 года было нечто подобное, но тогда совершенно другие машины были, меньшей грузоподъемности, — приводит ТАСС его слова.

По итогам прошлого года продажи тяжелых грузовиков составили 75 тысяч автомобилей. Ранее КАМАЗ сообщал, что планирует увеличить продажи автомобилей в 2023 году до 50 тыс. штук.

7 августа сотрудники КАМАЗа приступили к работе после корпоративного отпуска, который длился с 24 июля по 6 августа. В связи с этим было приостановлено производство грузовиков.



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Маргарита Головатенко