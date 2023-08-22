КАМАЗ планирует вдвое нарастить выручку к 2030 году

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

КАМАЗ планирует удвоить выручку к 2030 году, сообщил директор по маркетингу ПАО «КАМАЗ» Ашот Арутюнян на пленарной сессии Московского международного форума автомобилестроения (IMAF-2023).



— Мы видим горизонт планирования до 2030 года. Вообще говоря, планируется даже по самому консервативному сценарию удвоение выручки. Это если мы говорим про наши традиционные сегменты, — приводит его слова «Интерфакс».

По словам Арутюняна, финансовое положение предприятия по ключевым показателям рекордно хорошее. Он отметил, что такие показатели, как финансовая выручка, EBITDA, соотношение долга к EBITDA, бьют рекорды.

КАМАЗ не публиковал отчетность по МСФО за 2022 год и за I полугодие 2023 года. Гендиректор компании Сергей Когогин в конце прошлого года говорил журналистам, что автогигант ожидает рекордной чистой прибыли.

На КАМАЗе продажи тяжелых грузовиков по итогам года ожидаются на уровне 120 тысяч единиц.



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Маргарита Головатенко