Владимир Путин поздравил президента Индии с успешной посадкой космической станции на Луну

Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьера страны Нарендру Моди с успешной посадкой аппарата на Луну. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе ее Южного полюса. Это — большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере, — говорится в тексте.

Российский президент пожелал руководству Индии новых свершений.

скриншот realnoevremya.ru из видео Habacama/YouTube.com

«Чандраян-3» — третий аппарат для изучения Луны, запущенный Индией. Первый завершил работу на орбите спутника Земли в 2009 году, вторая миссия «Чандраян-2» в 2019 году завершилась неудачей, но орбитальная станция продолжает работу на орбите Луны.

Сегодня посадочный модуль индийской лунной станции осуществил мягкую посадку на поверхности Луны. Таким образом, Индия стала четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).



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Айрат Назипов