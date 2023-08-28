Сегодня в Казани дождь и до +14 градусов

В понедельник, 28 августа, в Казани ожидается облачная погода. Гидрометцентр Татарстана также прогнозирует небольшой, местами умеренный дождь.

Днем в Казани ожидается максимум +12..+14 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха составят от +9 до +14 °С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани также прогнозируют северо-западный, северный ветер порывами до 8—13 м/с. Местами они могут усиливаться до 16—21 м/с.

Напомним, с 20 августа в Татарстане началось похолодание. До этого в республике держалась жара — температуры превышали +30 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина