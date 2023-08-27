Татарстанцев предупредили о сильном ветре в понедельник

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, в понедельник, 28 августа, ожидается сильный ветер. Об ухудшении погоды предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, сильный ветер завтра ожидается днем местами. Его порывы могут достигать 16—21 м/с.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, с 20 августа в Татарстане началось похолодание. До этого в республике держалась жара — температуры превышали +30 градусов. Пасмурная и холодная погода сохранится и начале следующей недели.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина