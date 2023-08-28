С начала года министерства Татарстана заработали свыше 6 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минфин Татарстана опубликовал свежие данные по министерствам и ведомствам республики об объеме вырученных денег от оказания платных услуг населению с начала года. Суммарно министерства заработали чуть больше 6 млрд рублей.

В списке с большим преимуществом лидирует Минздрав Татарстана, который принес бюджету 3,2 млрд рублей. На последнем месте с нулевым доходом — Минсельхозпрод республики.

Отдельно по министерствам показатели следующие:



Минздрав — 3,2 млрд рублей;

Минобрнауки — 903,1 млн рублей;

Минкульт — 900 млн рублей;

Минцифры — 362,5 млн рублей;

Минлесхоз — 332,7 млн рублей;

Минстрой — 253,6 млн рублей;

Минмолодежи — 184,7 млн рублей;

Минтрудсоцзащиты — 129,7 млн рублей;

Минспорт — 81,2 млн рублей;

Минпромторг — 21,3 млн рублей;

МЧС — 12,2 млн рублей;

Минэкологии — 2 млн рублей;

Минэкономики — 1 млн рублей;

Минсельхозпрод — 0.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

К концу года все ведомства должны заработать чуть больше 11 млрд рублей.

В конце декабря прошлого года министерства суммарно перевыполнили установленный на 2022 год план по бюджету. За год они должны были заработать как минимум 10,07 млрд рублей, тогда как министерства принесли бюджету 10,159 млрд рублей. Таким образом, план был перевыполнен на 0,9%.



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Айрат Назипов