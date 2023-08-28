Жительница Казани отсудила у «Аэрофлота» 163 тысячи рублей, заблокированных из-за использования немецкой карты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жительница Казани отсудила у «Аэрофлота» 163 тысячи рублей — такая сумма была заблокирована на ее счете из-за использования при покупке билетов карты немецкого банка, выяснило «Реальное время».

25 февраля 2022 года супруг пострадавшей приобрел билеты жене и дочери на официальном сайте «Аэрофлота» со своей карты немецкого банка Volksbank Hochrhein. В качестве меры обеспечения платежа он воспользовался функцией блокировки средств под залог, указав данные карты «Росбанка», которая принадлежала жене. При помощи системы Invoicebox, являющейся платежным агентом «Аэрофлота», мужчина перевел авиакомпании 1 177,37 евро. Однако 2 марта 2022 года на карте его супруги была заблокирована сумма, равная стоимости билетов: 163,5 тысячи рублей.



«Аэрофлот» в отзыве на иск отметил, что 27 февраля бронирование на рейс Москва — Франкфурт было отменено, и участок Москва — Франкфурт был переоформлен на маршрут Москва — Стамбул — Франкфурт.

11 марта денежные средства были направлены истцу на возврат, однако до сих пор не поступили на счет в связи с тем, что днем ранее платежные системы приостановили расчеты с банками по картам, выпущенным в России. Женщина просила взыскать с авиакомпании стоимость билетов, а также 163,5 тысячи рублей неустойки, 100 тысяч компенсации морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Суд частично удовлетворил требования истца: с «Аэрофлота» взыскали заблокированные у пострадавшей 163,5 тысячи рублей, 3 тысячи в качестве моральной компенсации и 20 тысяч штрафа. Авиакомпания также выплатит госпошлину в размере 5 тысяч рублей.



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Галия Гарифуллина