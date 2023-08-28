В Казани в День города и республики на оперном концерте выступят Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

В Казани в День республики и города на оперном концерте вместе с татарстанскими звездами выступят солистка оперной труппы Большого театра Агунда Кулаева и солист Московского театра «Новая опера» Алексей Татаринцев. Об этом на посвященной мероприятию конференции сообщил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

— День республики в этом году, в Год национальных культурных традиций показывает, насколько серьезно мы относимся к традициям. 30 августа стало для нас неким триггером, когда мы проводим одно из самых важных мероприятий года, — подчеркнул он.

Натфуллин добавил, что откроет концерт молодежный симфонический оркестр под руководством Светланы Лось.

Напомним, традиционный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» состоится 30 августа. Гостей будут ждать в 19.30 на площади перед Дворцом земледельцев.

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Елизавета Пуншева