В Казани ко Дню города появятся 25 новых низкопольных троллейбусов

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани планируется запустить на линию 25 новых троллейбусов. Они выйдут на маршруты ко Дню города, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Низкопольные троллейбусы МАЗ-303Т20 изготовили на Минском автомобильном заводе. Их должны привезти в столицу Татарстана в течение полугода.

Благодаря отсутствию шахты моторного отсека в салоне количество мест увеличено до 90. 34 из них — сидячие, в том числе 14 — на низком полу. Троллейбус может продолжать движение без контактной сети и проехать на автономном ходу до 2 км.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Отмечается, что многие детали облицовки изготовлены из стеклопластика и алюминия. Поэтому их легко заменять по отдельности после мелких повреждений. Вместо балки передней оси внедрена рычажная независимая подвеска, а также существенно доработан салон.

О планах казанского предприятия купить новые троллейбусы «Реальное время» писало еще в конце февраля. Сообщалось, что на обновление парка МУП «Метроэлектротранс» выделило 642,3 млн рублей.

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Айрат Назипов