ФСБ раскрыла акцию спецслужб США с использованием смартфонов Apple

ФСБ России раскрыла разведывательную акцию, проведенную с использованием смартфонов Apple, сообщили в ведомстве.



Во время обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявили аномалии, которые были характерны лишь для пользователей мобильных телефонов Apple. Аномалии возникли из-за работы ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО).

Вирусом были заражены несколько тысяч телефонов Apple. Информация, полученная российскими спецслужбами, свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с разведсообществом США, отметили в службе безопасности.

— Кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР, — отметили в ФСБ.

В мае ФСБ предотвратила теракт в Геленджике. Сотрудники спецслужбы задержали 42-летнего сторонника украинского неонацизма. На задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко