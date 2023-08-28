Ночью в московских аэропортах задержали более 15 рейсов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночью в московских аэропортах Внуково и Домодедово задержали на вылет и прилет более 15 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло.

Во Внуково задержали 15 рейсов. В Домодедово задержали два рейса, еще три отменили. Также два рейса задерживались в Шереметьево.

Согласно данным «РИА Новости», в воздушном пространстве над районами Внуково и Домодедово на 02.28 мск не было ни одного самолета.



Сегодня ночью силы ПВО отразили очередную атаку беспилотника в небе над Люберцами. Инцидент произошел около 04.30 мск.

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Елизавета Пуншева