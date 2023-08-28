Системы ПВО отразили атаку БПЛА в небе над Подмосковьем

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

В ночь на понедельник силы ПВО отразили очередную атаку беспилотника в небе над Люберцами. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Двадцать восьмого августа около 04.30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области, — заявили в ведомстве.

Ночью 23 августа Украина снова попыталась совершить атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам Москвы. Уточняется, что два из атакующих БПЛА удалось уничтожить средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити».

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Елизавета Пуншева