На «Нигматуллинские чтения» в Татарстане готовы выделить более 4 млн рублоей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в 2023 году планируют организовать и провести форум «Нигматуллинские чтения». На эти цели из бюджета Татарстана готовы выделить 4,3 млн рублей.

«Нигматуллинские чтения» проводятся в целях увековечения памяти выдающегося ученого, основоположника казанской научной школы молекулярной электроники и дробных операторов в радиоэлектронике, ректора КАИ в 1967–1977 годах, председателя Верховного Совета ТАССР Рашида Нигматуллина. Также они призваны популяризировать систему подготовки авиационных инженеров, технические и инженерные науки.

Научный форума хотят провести с участием иногородних и иностранных ученых. В дни проведения мероприятия планирует на одном из учебных зданий КНИТУ-КАИ разместить мемориальную доску в память о Рашиде Нигматуллине.

«Нигматуллинские чтения» проводятся в Татарстане не впервые. В этом году они состоятся 9—12 октября. Поиском организатора занимается Министерство образования и науки Татарстана.

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Татьяна Демина