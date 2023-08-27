Международный молодежный лагерь «Друзья» в Иннополисе посетили подростки из 10 стран

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Молодые люди из десяти стран посетили Международный молодежный лагерь «Друзья» в Иннополисе. Об этом в своем telegram-канале сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Известно, что среди гостей есть группа подростков из Бразилии.



Международный молодежный лагерь «Друзья» — это первая ежегодная тематическая площадка молодых активистов от «Движения первых». Она призвана объединить детей из дружественных стран с едиными ценностями и создать возможности для равного диалога молодежи России и стран-партнеров.

О планах открыть международный лагерь для подростков из России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) говорил в мае глава республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов. Смена проходит по пяти направлениям: культура и искусство, дипломатия, медиа, туризм и цели устойчивого развития. Для иностранцев провели экскурсию по республике. Им также дали возможность представить свою культуру в разных интерактивных форматах.



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Айрат Назипов