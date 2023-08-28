Хлеб и булочные изделия подешевели в Татарстане за год на 7,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов в Татарстане за год подешевели. Средняя цена одного килограмма снизилась на 7,5%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По состоянию на 22 августа 2022 года килограмм хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов обошлись бы в 83,8 рубля. На аналогичную дату этого года на покупку придется потратить в среднем 77,54 рубля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Средний ценник на ржаной и ржано-пшеничный хлеб в республике за год почти не изменился. На 21 августа 2023 года он составил 59,58 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана заверили, что в ближайшее время повышения цен на хлеб не ожидается, так как страна и республика полностью обеспечены зерном. Первый замглавы ведомства Ленар Гарипов обратил внимание, что с начала года произошел лишь небольшой и плавный рост стоимости.

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Татьяна Демина