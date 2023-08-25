Минсельхоз Татарстана: роста цен на хлеб в республике не ожидается — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Продавцы утверждают, что последнее повышение цен на хлеб было весной. Сейчас вновь заговорили о повышении цен, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сегодня сельских хлеб казанцы покупают за 40 рублей, но уже через неделю ценник якобы может подрасти. В СМИ называют в качестве причины возможного повышения выход России из зерновой сделки. После этой новости цены на зерно и муку поползли в верх как на мировом, так и на внутреннем рынке. Их закупки теперь обходятся примерно на 20% дороже.

В Ассоциации пекарей пока не дают прогнозов, говорят, необходимо дождаться нового урожая. Но отмечают, подорожание не исключено, для этого есть предпосылки.

Среди других причин возможного роста цен эксперты называют подорожание упаковочных материалов из-за курса рубля. На стоимость хлеба может повышать и логистика — машины и техобслуживание тоже выросли в цене.

В Минсельхозе Татарстана подчеркнули: Россия и Татарстан полностью обеспечены зерном. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов, с начала года произошел лишь небольшой и плавный рост цен на хлеб. Он успокоил: в ближайшее время повышения цен на хлеб не ожидается.

В Татарстане с начала уборочной кампании собрали 3,466 млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет 26 центнеров с гектара.

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Маргарита Головатенко