На ремонт двух улиц в Нижнекамске потратят более 41 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На капитальный ремонт проспекта Вахитова и улицы Вокзальной в Нижнекамске выделили 41,4 млн рублей. Заказчиком проекта является ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

В первом случае нужно провести ремонт от улицы Соболековская до кольца проспекта Химиков. Во втором — от кольцевой развязки улиц Вокзальной — Корабельной до кольца Вокзальная — проспект Строителей.

В обоих случаях нужно завершить ремонт до 15 ноября.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце июня в Нижнекамске приступили ко второму этапу капитального ремонта дороги по ул. Вокзальной (от кольца ул. Вокзальная — ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная — проспект Строителей). Работы проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В середине июля выяснилось, что на продолжение работ по обновлению улицы Вокзальной выделили еще 22 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов