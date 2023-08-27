Гандболисты казанского «Зиланта» уступили уфимскому «Акбузату» в матче предсезонного турнира
На турнире памяти председателя законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова казанский гандбольный клуб «Зилант» проиграл уфимской команде «Акбузат». Матч закончился со счетом 30:34.
На перерыв команды ушли при преимуществе казанцев. После первого тайма татарстанские спортсмены выигрывали со счетом 19:18.
Накануне «Зилант» проиграл подмосковным «Чеховским медведям — 2». Гости забили 32 гола, тогда как хозяева — 25.
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