Казанский гандбольный клуб «Зилант» уступил «Чеховским медведям-2»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» на домашнем поле проиграл подмосковным «Чеховским медведям — 2» в турнире памяти председателя законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова. Матч завершился со счетом 32:25.
Заключительная игра состоится завтра в 12.00 мск.
Напомним, состав казанского гандбольного клуба «Зилант» пополнили Евгений Гордиенко и Ярослав Чушов. Первый играет на позиции вратаря, а второй — линейный.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым