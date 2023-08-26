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Казанский гандбольный клуб «Зилант» уступил «Чеховским медведям-2»

14:19, 26.08.2023
Казанский гандбольный клуб «Зилант» уступил «Чеховским медведям-2»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский гандбольный клуб «Зилант» на домашнем поле проиграл подмосковным «Чеховским медведям — 2» в турнире памяти председателя законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова. Матч завершился со счетом 32:25.

Заключительная игра состоится завтра в 12.00 мск.

Напомним, состав казанского гандбольного клуба «Зилант» пополнили Евгений Гордиенко и Ярослав Чушов. Первый играет на позиции вратаря, а второй — линейный.

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Елизавета Пуншева
СпортХоккей Татарстан

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