В Татарстане задержали мужчину с наркотиками

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МВД по Татарстану

Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Лениногорскому району Татарстана задержали в лесопосадке мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

— При беседе с полицейскими мужчина сильно нервничал и объяснял, что таксист высадил его в лесополосе. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести его личный досмотр. В кармане шорт был обнаружен один сверток с неизвестным веществом внутри. Сверток был направлен на исследование, по результатам которого установлено, что изъятое является наркотическим средством «мефедрон» весом 0,49 грамма, — рассказали в МВД.

На допросе 40-летний мужчина признался, что купил наркотики для личного употребления. На него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса («незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МВД по Татарстану

На прошлой неделе инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по Казани задержали 51-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Он хотел перевезти в Сургут около 9 кг наркотиков. На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России («покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).



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Айрат Назипов