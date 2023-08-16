Под Казанью задержали курьера с почти 9 кг наркотиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по Казани задержали 51-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Он хотел перевезти в Сургут около 9 кг наркотиков, рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Мужчину остановили для проверки документов, но он начал заметно нервничать. Это и стало поводом для тотальной проверки. В салоне машины полицейские обнаружили небольшую сумку, в которой находилось несколько свертков с неизвестным веществом. Кроме того, в багажнике иномарки автоинспекторы нашли рюкзак с пакетами, наполненными прессованной субстанцией.



— На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изъяли подозрительные упаковки и направили на экспертизу, которая установила, что их содержимым является гашиш массой более 6,4 кг, а также мефедрон массой свыше 2,3 кг и кокаин массой порядка 90 граммов, — рассказала старший референт ОИиОС МВД по Татарстану Олеся Бокучава.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На допросе задержанный признался, что забрал наркотики из схрона в Московской области и должен был перевезти в Сургут для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России («покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Дожидаться суда он будет под стражей.

Месяц назад на стационарном посту полиции «Малиновка» казанские сотрудники ГИБДД задержали пассажира автомобиля Skoda. Он перевозил около 2 кг мефедрона. 34-летний мужчина сознался, что устроился на работу наркокурьером за 300 тысяч рублей.



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Айрат Назипов