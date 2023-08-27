FT: сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попросил власти ЕС снять с него санкции
Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям ЕС запрос об исключении из санкционных списков. Об этом сообщает газета The Financial Times.
Собеседники агентства говорят, что адвокаты бизнесмена обратились к властям с просьбой отменить ограничения в отношении Воложа спустя несколько дней после его заявления относительно спецоперации. Он ее осудил.
Ожидается, что власти Евросоюза рассмотрят и обсудят запрос в следующем месяце.
Аркадий Волож сообщил об уходе из компании в декабре прошлого года. Соооснователь «Яндекса» попал в санкционный список Евросоюза 3 июня. После этого он оставил руководящие должности в компании — вышел из совета директоров и покинул пост гендиректора группы.
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