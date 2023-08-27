FT: сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попросил власти ЕС снять с него санкции

Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям ЕС запрос об исключении из санкционных списков. Об этом сообщает газета The Financial Times.

Собеседники агентства говорят, что адвокаты бизнесмена обратились к властям с просьбой отменить ограничения в отношении Воложа спустя несколько дней после его заявления относительно спецоперации. Он ее осудил.

Ожидается, что власти Евросоюза рассмотрят и обсудят запрос в следующем месяце.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Аркадий Волож сообщил об уходе из компании в декабре прошлого года. Соооснователь «Яндекса» попал в санкционный список Евросоюза 3 июня. После этого он оставил руководящие должности в компании — вышел из совета директоров и покинул пост гендиректора группы.



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Айрат Назипов