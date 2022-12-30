Основатель «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании

Основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании. Он попрощался с сотрудниками в последнем обращении к ним.



Основатель «Яндекса» попал в санкционный список Евросоюза 3 июня. После этого он оставил руководящие должности в компании — вышел из совета директоров и покинул пост гендиректора группы.

— По решению Аркадия Воложа семейный траст, в который он передал свои акции в 2019 году, на время действия санкций не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями. Траст будет голосовать акциями согласно рекомендациям совета директоров, — рассказали в «Яндексе» 3 июня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Совет директоров группы компаний продолжает работать в обычном режиме. Персональные санкции в отношении Воложа не отразились на деятельности организации, отмечали в компании.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко