Новости бизнеса

13:31 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании

12:43, 30.12.2022
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании
Фото: kremlin.ru

Основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании. Он попрощался с сотрудниками в последнем обращении к ним.

Основатель «Яндекса» попал в санкционный список Евросоюза 3 июня. После этого он оставил руководящие должности в компании — вышел из совета директоров и покинул пост гендиректора группы.

— По решению Аркадия Воложа семейный траст, в который он передал свои акции в 2019 году, на время действия санкций не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями. Траст будет голосовать акциями согласно рекомендациям совета директоров, — рассказали в «Яндексе» 3 июня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Совет директоров группы компаний продолжает работать в обычном режиме. Персональные санкции в отношении Воложа не отразились на деятельности организации, отмечали в компании.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
БизнесТехнологииIT

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок