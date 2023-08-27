ТАСС: самолет рейса Москва — Минеральные Воды подал сигнал тревоги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пассажирский Airbus, выполняющий рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

— Рейс Москва — Минводы подал сигнал тревоги, приступил к снижению для экстренной посадки в аэропорту Волгограда, — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в небе над Волгоградской областью спустя около 1,5 часа полета.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обновлено в 10:10

Самолет благополучно сел в аэропорту Волгограда и в настоящее время направляется к терминалу. Уточняется, что одному из пассажиров стало плохо на борту.

Месяц назад самолет Boeing 738, летевший из Казани в Минеральные Воды рейсом №4701, совершил аварийную посадку. Причиной экстренной посадки стало разрушение пневматики внутренней стойки шасси и вибрации левого двигателя. На борту на момент посадки находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа. Погибших и пострадавших нет.



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Айрат Назипов