ТАСС: самолет рейса Москва — Минеральные Воды подал сигнал тревоги
Пассажирский Airbus, выполняющий рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
— Рейс Москва — Минводы подал сигнал тревоги, приступил к снижению для экстренной посадки в аэропорту Волгограда, — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в небе над Волгоградской областью спустя около 1,5 часа полета.
Обновлено в 10:10
Самолет благополучно сел в аэропорту Волгограда и в настоящее время направляется к терминалу. Уточняется, что одному из пассажиров стало плохо на борту.
Месяц назад самолет Boeing 738, летевший из Казани в Минеральные Воды рейсом №4701, совершил аварийную посадку. Причиной экстренной посадки стало разрушение пневматики внутренней стойки шасси и вибрации левого двигателя. На борту на момент посадки находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа. Погибших и пострадавших нет.
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