Летевший в Минеральные Воды самолет из Казани совершил экстренную посадку
Самолет Boeing 738, летевший из Казани в Минеральные Воды рейсом №4701, совершил аварийную посадку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.
Сообщение поступило в 14.16. Причиной экстренной посадки стало разрушение пневматики внутренней стойки шасси и вибрации левого двигателя.
Уточняется, что на борту на момент посадки находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа. Погибших и пострадавших нет.
На сайте казанского аэропорта сказано, что информация по прибытию самолета не предоставлена. Воздушное судно вылетело в 12.44.
В мае самолет Airbus A320 из Казани совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Посадка прошла благополучно. Экипаж доложил диспетчеру, что на борту самолета А-320 сработала индикация открытия дверей.
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