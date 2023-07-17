Летевший в Минеральные Воды самолет из Казани совершил экстренную посадку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самолет Boeing 738, летевший из Казани в Минеральные Воды рейсом №4701, совершил аварийную посадку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Сообщение поступило в 14.16. Причиной экстренной посадки стало разрушение пневматики внутренней стойки шасси и вибрации левого двигателя.

Уточняется, что на борту на момент посадки находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа. Погибших и пострадавших нет.

На сайте казанского аэропорта сказано, что информация по прибытию самолета не предоставлена. Воздушное судно вылетело в 12.44.

скриншот realnoevremya.ru из сайта kazan.aero

В мае самолет Airbus A320 из Казани совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Посадка прошла благополучно. Экипаж доложил диспетчеру, что на борту самолета А-320 сработала индикация открытия дверей.

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Айрат Назипов