Пловец «Синтеза» за день завоевал две медали на Международном фестивале университетского спорта

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК "Синтез"

Спортсмен казанского «Синтеза» Николай Зуев за четвертый день плавательного турнира Международного фестиваля университетского спорта завоевал сразу две медали — золотую и бронзовую. Об это сообщает пресс-служба спортивного клуба.



Николай Зуев стал первым на дистанции 50 метров на спине. Ее он преодолел за 25.21 секунды, опередив россиян Алексея Ткачева и Максима Фофанова.

Третье место Николай Зуев занял в мужской эстафете 4х200м вольным стилем в составе команды Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Результат призеров — 7.35,32сек.

В активе Николая Зуева также серебряная медаль. Ее он завоевал 23 августа на дистанции 100 метров на спине.



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Татьяна Демина