В Казани в 10-й раз прошел национальный фестиваль «Печэн базары» — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Казани в десятый раз прошел национальный фестиваль «Печэн базары». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На ярмарке прошли мастер-классы по изготовлению национальных украшений, одежды. В лектории состоялась лекция об истории Татарстана.

— Сегодня национальная культура, национальная тематика и обращение к корням на пике, я бы сказала. Это набирает популярность, — поделилась впечатлениями одна из участниц ярмарки.

В первые годы на ярмарку заявлялись не больше десяти дизайнеров. Сейчас же в ней участвует 80 производителей со всего Татарстана.

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Елизавета Пуншева