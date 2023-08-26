В Татарстане открыли сезон охоты на водоплавающую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

С сегодняшнего дня в Татарстане объявлен открытым охотничий сезон на водоплавающую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам.

Сезон охоты продлится до 5 декабря. Как подчеркнули в ведомстве, согласно правилам, к водоплавающей дичи относятся гуси, утки и лысуха.

15 августа в Татарстане открылся сезон охоты на барсука. Как информирует Государственный комитет республики по биологическим ресурсам, он продлится до 31 октября.

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Елизавета Пуншева