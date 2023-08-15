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В Татарстане открыли сезон охоты на барсука

12:24, 15.08.2023 1
В Татарстане открыли сезон охоты на барсука
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Узнавай!/YouTube.com

В Татарстане открывается сезон охоты на барсука. Как информирует Государственный комитет республики по биологическим ресурсам, он продлится до 31 октября.

В ведомстве напомнили, что для охотников есть ряд правил. Так, при осуществлении охоты запрещается:

  • разрушение и раскопка постоянных выводковых убежищ, за исключением частичной раскопки нор для оказания помощи собакам, используемым при осуществлении охоты, находящимся в норе (после завершения охоты раскопанные участки нор должны быть полностью засыпаны грунтом);
  • использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами;
  • при осуществлении любительской и спортивной охоты применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 8 миллиметров;
  • применение петель;
  • применение пневматического охотничьего оружия;
  • применение сетей и других ловчих приспособлений из сетей.
скриншот realnoevremya.ru из видео Узнавай!/YouTube.com

Месяц назад в Татарстане стартовал сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Он продлится по 5 декабря текущего года.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:06
    Вот что интересного убивать зверей, которые не трогают никого?
    Сейчас же есть отличная возможность удовлетворить законно охоту убивать. Шли бы охотнички туда, дали бы барсукам жить.
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