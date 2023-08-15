В Татарстане открыли сезон охоты на барсука

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Узнавай!/YouTube.com

В Татарстане открывается сезон охоты на барсука. Как информирует Государственный комитет республики по биологическим ресурсам, он продлится до 31 октября.

В ведомстве напомнили, что для охотников есть ряд правил. Так, при осуществлении охоты запрещается:

разрушение и раскопка постоянных выводковых убежищ, за исключением частичной раскопки нор для оказания помощи собакам, используемым при осуществлении охоты, находящимся в норе (после завершения охоты раскопанные участки нор должны быть полностью засыпаны грунтом);

использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами;

при осуществлении любительской и спортивной охоты применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 8 миллиметров;

применение петель;

применение пневматического охотничьего оружия;

применение сетей и других ловчих приспособлений из сетей.

скриншот realnoevremya.ru из видео Узнавай!/YouTube.com

Месяц назад в Татарстане стартовал сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Он продлится по 5 декабря текущего года.



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Айрат Назипов