В Татарстане открыли сезон охоты на барсука
В Татарстане открывается сезон охоты на барсука. Как информирует Государственный комитет республики по биологическим ресурсам, он продлится до 31 октября.
В ведомстве напомнили, что для охотников есть ряд правил. Так, при осуществлении охоты запрещается:
- разрушение и раскопка постоянных выводковых убежищ, за исключением частичной раскопки нор для оказания помощи собакам, используемым при осуществлении охоты, находящимся в норе (после завершения охоты раскопанные участки нор должны быть полностью засыпаны грунтом);
- использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами;
- при осуществлении любительской и спортивной охоты применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 8 миллиметров;
- применение петель;
- применение пневматического охотничьего оружия;
- применение сетей и других ловчих приспособлений из сетей.
Месяц назад в Татарстане стартовал сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Он продлится по 5 декабря текущего года.
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комментарии
Сейчас же есть отличная возможность удовлетворить законно охоту убивать. Шли бы охотнички туда, дали бы барсукам жить.