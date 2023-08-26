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Казанский ВК «Динамо-Ак Барс» вничью сыграл с «Ленинградкой»

16:55, 26.08.2023
Казанский ВК «Динамо-Ак Барс» вничью сыграл с «Ленинградкой»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» сыграл с «Ленинградкой» вничью. Счет в конце товарищеского мата составил 2:2.

Накануне казанская команда проиграла «Ленинградке» со счетом 3:2.

Волейболистки казанского клуба «Динамо-Ак Барс» начнут новый сезон 31 августа. Они выступят на Кубке 100-летия отечественного волейбола, который входит в предварительный этап Кубка России — 2023. В новом сезоне в составе волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» выступит Полина Юникова.

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Елизавета Пуншева
СпортВолейбол Татарстан

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