Казанский ВК «Динамо-Ак Барс» вничью сыграл с «Ленинградкой»
Казанский женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» сыграл с «Ленинградкой» вничью. Счет в конце товарищеского мата составил 2:2.
Накануне казанская команда проиграла «Ленинградке» со счетом 3:2.
Волейболистки казанского клуба «Динамо-Ак Барс» начнут новый сезон 31 августа. Они выступят на Кубке 100-летия отечественного волейбола, который входит в предварительный этап Кубка России — 2023. В новом сезоне в составе волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» выступит Полина Юникова.
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