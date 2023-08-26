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Луиса Рубиалеса временно отстранили от должности президента Королевской испанской футбольной федерации

15:53, 26.08.2023

Луиса Рубиалеса временно отстранили от должности президента Королевской испанской футбольной федерации. Такое решение принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), сообщили в пресс-службе организации.

— Председатель дисциплинарного комитета ФИФА Хорхе Иван Паласио принял сегодня решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях. Это отстранение, которое вступит в силу с сегодняшнего дня, первоначально рассчитано на 90 дней до начала дисциплинарного разбирательства, открытого в отношении главы RFEF 24 августа, — подчеркнули в заявлении.

От Рубиалеса и должностных лиц RFEF потребовали воздержаться от контактов или попыток связаться с капитаном женской сборной Испании Хенифер Эрмосо и ее окружением до конца разбирательства.

Рубиалес заявил, что не собирается покидать пост президента Королевской испанской футбольной федерации после инцидента с поцелуем Эрмосо. 20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы.

Такие действия вызвали волну критики со стороны СМИ и активистов. Министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений. Сама Эрмосо назвала инцидент проявлением дружбы и призвала не зацикливаться на нем. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла. Его решение продолжить работу во главе RFEF вызвало недовольство у вице-премьера и министра труда Испании Йоланды Диас.

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Елизавета Пуншева
СпортФутбол

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