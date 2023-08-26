Луиса Рубиалеса временно отстранили от должности президента Королевской испанской футбольной федерации

Луиса Рубиалеса временно отстранили от должности президента Королевской испанской футбольной федерации. Такое решение принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), сообщили в пресс-службе организации.

— Председатель дисциплинарного комитета ФИФА Хорхе Иван Паласио принял сегодня решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях. Это отстранение, которое вступит в силу с сегодняшнего дня, первоначально рассчитано на 90 дней до начала дисциплинарного разбирательства, открытого в отношении главы RFEF 24 августа, — подчеркнули в заявлении.

От Рубиалеса и должностных лиц RFEF потребовали воздержаться от контактов или попыток связаться с капитаном женской сборной Испании Хенифер Эрмосо и ее окружением до конца разбирательства.

Рубиалес заявил, что не собирается покидать пост президента Королевской испанской футбольной федерации после инцидента с поцелуем Эрмосо. 20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы.

Такие действия вызвали волну критики со стороны СМИ и активистов. Министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений. Сама Эрмосо назвала инцидент проявлением дружбы и призвала не зацикливаться на нем. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла. Его решение продолжить работу во главе RFEF вызвало недовольство у вице-премьера и министра труда Испании Йоланды Диас.

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Елизавета Пуншева