ВСУ пытались атаковать Белгородскую область беспилотником

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Утром 26 августа около 09.00 по московскому времени ВСУ снова попытались совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

— Средствами ПВО беспилотник уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области, — сказано в заявлении ведомства.

В Минобороны России также сообщили, что ночью 26 августа около 03.00 по московскому времени российские средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Истринского района Московской области.

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Илина Хакимова