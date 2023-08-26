ВСУ пытались атаковать Белгородскую область беспилотником
Утром 26 августа около 09.00 по московскому времени ВСУ снова попытались совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
— Средствами ПВО беспилотник уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области, — сказано в заявлении ведомства.
В Минобороны России также сообщили, что ночью 26 августа около 03.00 по московскому времени российские средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Истринского района Московской области.
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