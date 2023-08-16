Казанский «Зилант» подписал двух гандболистов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Состав казанского гандбольного клуба «Зилант» пополнили Евгений Гордиенко и Ярослав Чушов. Первый играет на позиции вратаря, а второй — линейный.

Евгений Гордиенко — воспитанник краснодарского гандбола. Является двукратным победителем первенства России в 2003 году. Выигрывал серебряные медали молодежного первенства среди дублирующих составов команд Суперлиги. Выступал за команды «УОР4», «Чеховские Медведи-2» и «Чеховские Медведи-(УОР4)»

Ярослав Чушов родился в Комсомольске-на-Амуре. Он тоже дважды выигрывал первенство России и серебряные медали молодежного первенства среди дублирующих составов команд Суперлиги. В прошлом году выступал за команду «Чеховские медведи-2».

В июне в решающем матче за право участия в OLIMPBET Суперлиге в сезоне 2023—2024 гг. казанская команда уступила уфимскому «Акбузату». Команда из Башкирии обыграла представителей Татарстана со счетом 33:28.

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Айрат Назипов