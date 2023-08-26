Профессор КФУ заявил, что в Татарстане температуры воздуха на 3—5 градусов ниже климатической нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане установились осенние температуры воздуха — они на 3—5 градусов ниже климатической нормы. Такие данные озвучил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Похолодание, начавшееся в начале второй декады августа, он объяснил «влиянием циклонической активности». Однако, по прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе температура начнет повышаться и конец августа в Татарстане окажется вполне теплым, уточнил профессор.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Ожидается, что в конце августа — начале сентября погоду будет определять антициклон, именно поэтому температурный фон повысится, — цитирует Юрия Переведенцева медиапортал КФУ.

Напомним, с 20 августа в Татарстане началось похолодание. До этого в республике держалась жара — температуры превышали +30 градусов. Пасмурная и холодная погода сохранится в конце этой и начале следующей недели, заявили в Гидрометцентре Татарстана.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина