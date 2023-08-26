«Ак Барс» объявил свой состав на матч с «Металлургом»

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Днем в субботу, 26 августа, казанский хоккейный клуб «Ак Барс» встретится на Кубке губернатора Челябинской области с ХК «Металлург». Игра пройдет в Челябинске и начнется в 11.00.

Казанская команда перед матчем объявила состав игроков, выйдет в том числе капитан Александр Радулов:

Напомним, на Кубке губернатора Челябинской области казанцы обыграли «Ладу», но уступили «Трактору». Магнитогорцы же обе предыдущие встречи завершили в дополнительное время — и проиграли «Трактору», а также «Ладе». Для обеих команд предстоящая игра станет заключительной в предсезонной программе.

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Илина Хакимова