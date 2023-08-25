Улица Пушкина в Казани стала одной из самых дорогих в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанская улица Пушкина стала самой дорогой торговой улицей России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.



Минимальная арендная ставка на улице столицы Татарстана составила 37,6 тыс. рублей за 1 кв. м в год.

Второе место в рейтинге заняла улица Красная в Краснодаре со стоимостью аренды в 27 тыс. рублей за «квадрат». Улица Пискунова в Нижнем Новгороде заняла третье место со ставкой аренды в 25,8 тыс. рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году самой дорогой торговой улицей России за пределами столичных регионов стал проспект Ямашева — ставка на ней в 2022-м достигала 35 тысяч рублей за «квадрат» в год.

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Маргарита Головатенко