Проспект Ямашева в Казани стал самой дорогой торговой улицей России в 2022 году

Фото: wikipedia.org (вид на проспект с эстакады над проспектом Амирхана)

Проспект Ямашева в Казани стал самой дорогой торговой улицей России по итогам 2022 года — арендная ставка на ней достигает 35 тысяч рублей за «квадрат» в год, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG.



В рейтинг включены 14 городов-миллионников кроме Москвы и Санкт-Петербурга, а еще 42 города с населением до 1 млн человек и развитым стрит-ретейлом. Улицы ранжировали по максимальной запрашиваемой ставке аренды.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В тройке самых дорогих торговых улиц — улица Урицкого в Иркутске с максимальной арендной ставкой 32 тыс. рублей за «квадрат» в год и проспект Революции в Воронеже — 29 тыс. рублей за «квадрат». На четвертом месте две улицы — Советский проспект в Кемерово и проспект Карла Маркса в Ставрополе (по 25 тыс. рублей), пятое место у проспекта Мира в Омске и Красной улицы в Краснодаре (24 тыс. рублей).

Казанский проспект Ямашева был на втором месте среди самых дорогих торговых улиц России по итогам первого полугодия 2022 года. Тогда цена за «квадрат» достигала 31 тысячи рублей.



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Маргарита Головатенко