В Татарстане к отопительному сезону готовы 88% котельных

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане к предстоящему отопительному периоду подготовили 2 747 котельных, что составляет 88%, стало известно сегодня на рабочем совещании в Минстрое республики. Очередное заседание штаба провел замминистра Мазит Салихов.



К запуску тепла готов 2 891 объект образования (88,8%), более 90% объектов здравоохранения и более 90% социальных объектов по линиям культуры, спорта и молодежи.

Промывку и опрессовку внутридомовых систем центрального отопления выполнили в 9 891 доме, вентиляционные каналы внутридомовых систем проверили на 15 722 домах. В процентном соотношении это более 80%. Сейчас паспорта готовности оформлены на 13 161 МКД (73,9%).

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В конце июля готовы к отопительному сезону были 74% котельных. Паспорта готовности были оформлены почти на 11 тысяч многоквартирных домов, что составляет 62% от общего количества.

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Маргарита Головатенко