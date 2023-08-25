В Татарстане изменили положение о надзоре за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана внес правки в положение о региональном государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. Изменения коснутся приложения №2.

Теперь индикатором риска нарушения требований, используемых для контроля безопасности аттракционов, будет считаться увеличение в течение года на 20% и более числа аттракционов, государственная регистрация которых приостановлена.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вторым индикатором риска будет считаться наличие двух и более обращений о ненадлежащем качестве оказания услуг, поступивших в течение года от граждан или организаций.



Напомним, положение о надзоре за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов было утверждено Кабмином Татарстана 18 февраля, его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Контроль за исполнением постановления возложили на Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ.

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Галия Гарифуллина