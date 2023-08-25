Доллар вырос до 95 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.16 25 августа американская валюта стоит 95 рублей и 9 копеек. Рост за день составил 0,23%.
Евро стоит 102 рубля и 87 копеек. С утра европейская валюта выросла в цене на 0,22%.
Напомним, 17 августа доллар упал ниже 93 рублей, евро — ниже 101 рубля. Курс рубля укреплялся на фоне сообщений ряда СМИ о «неформальной договоренности» Кабмина с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Представители бизнеса согласились продавать больше выручки, однако если ситуация не изменится, то обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Кроме того, вероятен рост фискальной нагрузки.
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