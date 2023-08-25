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Доллар вырос до 95 рублей

16:17, 25.08.2023
Доллар вырос до 95 рублей
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.16 25 августа американская валюта стоит 95 рублей и 9 копеек. Рост за день составил 0,23%.

Евро стоит 102 рубля и 87 копеек. С утра европейская валюта выросла в цене на 0,22%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 17 августа доллар упал ниже 93 рублей, евро — ниже 101 рубля. Курс рубля укреплялся на фоне сообщений ряда СМИ о «неформальной договоренности» Кабмина с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Представители бизнеса согласились продавать больше выручки, однако если ситуация не изменится, то обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Кроме того, вероятен рост фискальной нагрузки.

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Айрат Назипов
Экономика

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