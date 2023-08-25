В Татарстане сократилось число отравлений грибами
С начала 2023 года в Татарстане зафиксировали 11 случаев отравления грибами — на три меньше, чем на конец августа прошлого года. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.
Снизилось и количество отправившихся грибами — с 17 татарстанцев к концу лета 2022 года до 12 человек к аналогичному периоду этого года. Среди пострадавших один ребенок.
Причинами отравления стало употребление опят, маринованных свинушек собственного изготовления, а также блюд из сушеных грибов, уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
В ведомстве разъясняли, что грибы не рекомендуется есть детям до 14 лет, больным, пожилым и беременным. Основной причиной отравлений, как правило, является хитин — трудноперевариваемый продукт, который к тому же затрудняет доступ пищеварительных соков к другим веществам.
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