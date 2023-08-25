В Татарстане сократилось число отравлений грибами

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

С начала 2023 года в Татарстане зафиксировали 11 случаев отравления грибами — на три меньше, чем на конец августа прошлого года. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

Снизилось и количество отправившихся грибами — с 17 татарстанцев к концу лета 2022 года до 12 человек к аналогичному периоду этого года. Среди пострадавших один ребенок.

Причинами отравления стало употребление опят, маринованных свинушек собственного изготовления, а также блюд из сушеных грибов, уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ведомстве разъясняли, что грибы не рекомендуется есть детям до 14 лет, больным, пожилым и беременным. Основной причиной отравлений, как правило, является хитин — трудноперевариваемый продукт, который к тому же затрудняет доступ пищеварительных соков к другим веществам.

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Татьяна Демина