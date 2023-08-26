На ремонт коллектора ливневой канализации в Казани потратят почти три миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», на капитальный ремонт коллектора ливневой канализации в Казани по улице Павлюхина потратят 2,9 миллиона рублей. Заказчиком работ стал Комитет внешнего благоустройства города.

Работы будут вестись в районе дома №108 по улице Павлюхина. Завершить их планируют к 31 октября 2023 года. Затем до 31 декабря этого года будет проведена экспертиза.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Казани износ ливневых труб, проходящих под дорогами, составляет около 40%.

— Требуют замены по улицам Верхоянской, Ударной, Граничной, Песочной. Имеется проблема с засоренностью водоотводных каналов в Ново-Савиновском районе, — рассказал начальник Управления гражданской защиты города Фердинант Тимурханов.

Проблемные места есть также в Вахитовском и Приволжском районах Казани.



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Галия Гарифуллина