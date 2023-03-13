Износ ливневых труб в Казани оценивается в 40%

Фото: скриншот трансляции

В Казани износ ливневых труб, проходящих под дорогами, составляет около 40%. Такую цифру озвучил начальник Управления гражданской защиты города Фердинант Тимурханов на «деловом понедельнике» в мэрии.

— Требуют замены по улицам Верхоянской, Ударной, Граничной, Песочной. Имеется проблема с засоренностью водоотводных каналов в Ново-Савиновском районе, — рассказал он.

По его словам, проблемные места есть также в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Наиболее сложная ситуация на берегу реки Нокса, в жилых массивах Салмачи и Вишневка.

Напомним, в этом году в Казани на улице Яшляр восстановили сети ливневой канализации. Отрезок протяженностью 192,5 метра отремонтировали методом микротоннелирования.



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Татьяна Демина