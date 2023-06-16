В Казани весной больше всего зарплата увеличилась у дорожных рабочих

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани весной этого года больше всего зарплата увеличилась у дорожных рабочих. Рост составил 72% относительно зимнего периода, сообщает «Авито Работа».

Такое увеличение размера зарплатных предложений фиксируется из-за активизации дорожного строительства, например автомагистрали М-12.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По России на первом месте по увеличению зарплаты оказалась вакансия менеджера по рекламе. Прирост составил 68%. Также доход возрос у актеров (+68%) и у репетиторов (+44%).

В Казани 49% компаний производили индексацию зарплат менее чем полгода назад, год назад — 22%. В 56% российских компаний зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад.

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Елизавета Пуншева