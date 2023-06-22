Весной казанские работодатели чаще всего нуждались в дорожных рабочих и младших IT-специалистах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Весной текущего года чаще всего казанские работодатели искали дорожных рабочих и младших IT-специалистов. Об этом свидетельствуют исследования сервиса «Авито. Работа».

Отмечается, что наибольший прирост вакансий по стране весной текущего года оказался у дорожных рабочих, количество предложений увеличилось на 75%. На втором месте по этому критерию — младшие IT-специалисты или специалисты технической поддержки (+47%). Также число предложений возросло среди банковских работников (+40%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом общее число вакансий весной по сравнению с зимой возросло на 28%.

— Весной рынок труда приходит в точку пиковой активности. В 2023 году спрос работодателей на трудовые ресурсы подтверждает общие тренды года — в топ вакансий вошли профессии в отрасли строительства и промышленности. Так, еще в I квартале 2023 года спрос на дорожных рабочих и инженеров вырос в 2,2 раза, а на сотрудников в сфере промышленности — почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отметил директор по развитию сервиса Дмитрий Пучков.

В Казани весной этого года больше всего зарплата увеличилась у дорожных рабочих. Рост составил 72% относительно зимнего периода.

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Елизавета Пуншева