В Казани этим летом режим работы менялся в каждой одиннадцатой компании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за жаркой погоды этим летом казанских сотрудников ожидали дополнительные выходные, сокращенные дни и возможность работать из дома, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

Послабления в графике были предоставлены персоналу в 9% компаний столицы Татарстана. Большинство работодателей — 91% — сохранили обычный режим работы.



Больше прочих — в 10% случаев — график меняли компании, насчитывающие до 100 сотрудников.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Этим летом Роспотребнадзор призывал сокращать рабочий день в связи с жаркой погодой. Продолжительность рекомендовалось уменьшить на один час, если температура в помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса. Если температура повысилась до 29 градусов — на два часа, до 30,5 градуса — на четыре часа.

С аналогичной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он предложил обязать работодателей сокращать рабочий день по требованию сотрудника при высоких температурах в помещении.



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Галия Гарифуллина