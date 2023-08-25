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В Нижнекамске выбрали героя для нового нефтехимического трамвайного маршрута

09:55, 25.08.2023
В Нижнекамске выбрали героя для нового нефтехимического трамвайного маршрута
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Жители Нижнекамска выбрали героя четвертого трамвайного маршрута из цикла «Нефтехимические маршруты», который запустил СИБУР в Нижнекамске. Большинство голосов набрал вариант с русским химиком Александром Бутлеровым, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима».

Александр Бутлеров — создатель теории химического строения органических веществ, основатель научной школы органической химии. Ученый внес огромный вклад в изучение органической химии и стал автором знаменитой «Теории строения органических соединений». Благодаря ему химики получили возможность объяснять любые химические реакции и открывать новые химические соединения.

В цикле «Нефтехимические маршруты» Александр Бутлеров составит компанию Николаю Лемаеву, Дмитрию Менделееву и Борису Бызову. Новый маршрут планируется запустить в сентябре.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце июля в Нижнекамске запустили «Менделеевский маршрут». Это третий по счету тематический трамвайный маршрут, который посвящен русскому ученому-энциклопедисту Дмитрию Менделееву. Подробности в материале — «Реального времени».

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Айрат Назипов
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